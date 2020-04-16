В столице открыли третий коронавирусный центр сети "РЖД-Медицина"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли в четверг коронавирусный стационар на базе клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко в Люблино.

Как заявил Собянин журналистам, в Москве открыта уже третья клиника "РЖД-Медицины", ориентированная на борьбу с коронавирусом. "Всего около 3000 медработников РЖД будут заниматься этой проблемой", - добавил мэр.

Он обратил внимание, что медработники РЖД вступили в систему борьбы с COVID-19 добровольно. "Это хорошо квалифицированные, знающие свое дело люди, которые привыкли работать с большими объемами, тяжелыми пациентами", - подчеркнул мэр Москвы.

Он поблагодарил всех медиков РЖД и гендиректора компании Белозерова. "Мы с вами привыкли открывать объекты, а сегодня мы перепрофилируем действующие объекты. Это важное решение. И то, что вы пошли на него, очень важно", - обратился Собянин к главе РЖД.

В свою очередь, Белозеров рассказал журналистам, что в трех московских больницах РЖД развернуты уже 1190 коек, подготовлено более 3000 человек медицинского персонала.

"Но самое важное, сюда для помощи приезжают коллеги из других регионов, и квалифицированные врачи при необходимости приезжают в Москву в командировки", - подчеркнул глава компании.

Белозеров пообещал Собянину при необходимости перепрофилировать для пациентов с коронавирусом еще несколько больниц. Он также поблагодарил мэра Москвы за пакет поддержки, дополнительные выплаты врачам от правительства Москвы и назвал их беспрецедентными.

Коронавирусные стационары РЖД в Москве

По решению руководства РЖД, согласованному с правительством России и правительством Москвы, коронавирусные стационары развернуты на базе крупнейших железнодорожных больниц столицы.

Первый был открыт 11 апреля в больнице на улице Шоссейная на юго-востоке города (240 коек, в том числе 16 - реанимационных).

Второй стационар был подготовлен к 13 апреля на базе Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе (400 коек, в том числе 40 - реанимационных).

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы на 16 апреля, для лечения больных с коронавирусной инфекцией в Москве развернуты отделения в 36 федеральных, городских и частных больницах.