В Москве выделили 18 автобусов развозить выписанных из больниц пациентов с COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщил, что выделил 18 автобусов, которые развозят по домам людей, выписанных из больниц после заражения коронавирусом. При необходимости чиновники готовы выделить дополнительные машины для этого.

Еще четыре туристических автобуса с 16 апреля направлены на помощь врачам и другим медикам: их будут возить на работу и с работы.

По словам чиновников, все эти автобусы проходят регулярную дезинфекцию. Водителей проинструктировали о правилах соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и обеспечили защитными костюмами, очками, перчатками, масками и антисептиками.

В городе больницы, их корпуса и отделения переоборудуют для работы с зараженными коронавирусной инфекцией. По данным мэрии на утро 16 апреля в Москве для этих больных развернули отделения в 36 федеральных, городских и частных стационарах.