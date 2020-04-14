В Москве открылся новый стационар для пациентов с COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Тридцатую по очередности клинику переоборудовали для лечения зараженных COVID-19 в Москве, новый коронавирусный стационар расположен в частной клинике "К31 Сити", сообщил журналистам во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

Частично перепрофилированная больница "К31 Сити" расположена на улице Академика Павлова на западе Москвы. Первых пациентов коронавирусный стационар клиники примет в пятницу, 17 апреля.

"Мы продолжаем мобилизацию медицинской сети для борьбы с коронавирусом, сегодня это 30-я больница, которая вступает в бой с инфекцией. Мы мобилизуем не только региональные, федеральные, но и частные клиники", - сказал Собянин в ходе посещения медучреждения.

По его словам, в столице уже две частных клиники принимают больных с COVID-19. Сегодня уже третья в городе клиника (принадлежит компании "МедИнвестГрупп") была передана для борьбы с коронавирусом, отметил мэр Москвы.

Он добавил, что в клинике есть все необходимое - ИВЛ, реанимация, компьютерная томография. По словам мэра, медучреждение "внесет достойный вклад в борьбу" с эпидемией.

Гендиректор АО "К31 Сити" Александр Филимонов со своей стороны сказал, что "клиника в течение двух недель прошла полное переоборудование с целью работы с пациентами, зараженными COVID-инфекцией". "Переоборудованы, сделаны шлюзы, тамбуры, введен в эксплуатацию компьютерный томограф, введено в эксплуатацию 35 аппаратов искусственной вентиляции легких для реанимации интенсивной терапии", - добавил Филимонов.

Кроме того, по его словам, палаты оборудованы удобными местами, где пациенту будет комфортно, расставлены компьютеры, чтобы пациент мог общаться с медперсоналом и своими родственниками. Общая мощность стационара - 255 коек, в том числе 35 коек реанимации.

"Стараемся сделать максимально удобные условия. Клиника будет работать в условиях обязательного медицинского страхования, будет бесплатной для всех, кто попадет к нам", - заключил Филимонов.

Как Москву подготовили к борьбе с коронавирусом

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на 14 апреля для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 29 федеральных, городских и частных стационарах, все они принимают пациентов. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения инфицированных еще в ряде корпусов федеральных, городских и частных больниц.

Кроме того, в поселении Вороновское в Новой Москве в кратчайшие сроки будет завершено строительство инфекционной больницы на 500 коек - с возможностью расширения до 900 коек.

Для персонала коронавирусных стационаров введены надбавки к заработной плате в размере: врачи - 70 тыс. рублей в месяц, средний медицинский персонал - 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие сотрудники - 30 тыс. рублей.

В России, по последним данным, нарастающим итогом зарегистрировано 21 102 случая (+15,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе ранее во вторник. Общее число заразившихся COVID-19 в столице достигло 13002.

Двадцать два пациента с коронавирусной инфекцией Covid-19 умерли в России за минувшие сутки, из них 13 - в Москве. "За весь период по России умерло 170 человек", - отметили в оперштабе.