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Власти Москвы пообещали заплатить за сдачу крови людям, переболевшим COVID-19

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Первые процедуры переливания плазмы крови от вылечившихся от коронавирусной инфекции москвичей были проведены на прошлой неделе, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова журналистам в пятницу; она также призвала переболевших COVID-19 людей сдавать кровь, пообещав им за это денежное вознаграждение.

Пандемия коронавируса

"По решению клинического комитета, на прошлой неделе в Москве начали испытывать новый метод борьбы с коронавирусом. Эксперты считают, что кровь переболевших коронавирусом людей содержит антитела, которые помогают справляться с инфекцией, а значит, есть уверенность, что это сможет помочь в борьбе с пандемией", - подчеркнула заммэра.

Она напомнила, что такой метод активно используют в США, Германии, Китае и других странах. Ракова подчеркнула, что в Москве от коронавируса ежедневно вылечиваются 100-150 человек, и число победивших инфекцию приблизилось к 1,5 тыс. человек.

"А значит, есть и потенциальные доноры. Я обращаюсь ко всем этим людям. Вам помогли врачи справиться с инфекцией, помогите и вы тем, кто сегодня находится в больницах", - заявила заммэра.

По ее информации, с пятницы в Москве заработала "горячая линия" по вопросам донорства плазмы крови. Ракова добавила, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина будет подготовлен нормативно-правовой акт, который устанавливает выплаты для доноров, победивших коронавирусную инфекцию.

Ранее в апреле главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко говорила, что врачи будут стимулировать людей, переболевших COVID-19, сдавать плазму крови. Использование антительной плазмы таких людей дает хорошие результаты в лечении инфекции, заявляла Лысенко в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" (ВГТРК).

Москва Анастасия Ракова коронавирус

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