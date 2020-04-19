Собянин определил размер выплат донорам крови с антителами на COVID-19

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19.

"В целях стимулирования донорства плазмы COVREC правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба мэрии.

Как отметили в ведомстве, постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Собянин.

По данным московского Клинического комитета по COVID-19, переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) является одним из наиболее перспективных и многообещающих методов лечения COVID-19 в условиях отсутствия специфической вакцины.

Донорами плазмы COVREC могут стать граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов