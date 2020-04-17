Переболевших COVID-19 попросят сдать плазму крови для лечения других пациентов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Использование антительной плазмы людей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, дает хорошие результаты в лечении инфекции, сообщила главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" (ВГТРК).

"Мы сейчас начали протокол по применению антительной плазмы от пациентов, которые переболели инфекцией. Мы еще в начале пути, но видим, что это рабочая история", - сказала Лысенко.

Она пояснила, что использование антительной плазмы привело к стабилизации состояния ряда пациентов "крайне тяжелой категории", а один из них, по словам Лысенко, уже готовится к выписке. Теперь врачи будут стимулировать людей, переболевших COVID-19, сдавать плазму.

"Это даже не донорство, потому что антительная плазма - это не совсем кровь, это лекарство от болезни", - заявила Лысенко.

Одной из главных проблем медик назвала позднее обращение пациентов за медицинской помощью. По ее словам, сейчас есть комбинация препаратов, которой лечат пациентов с COVID-19, однако это достаточно тяжелые комбинации,

"Нет волшебной таблетки, которую можно выпить и не заболеть. Кто-то переносит легко, а кто-то умирает, и этих людей достаточно много. И, наверное, мы не придем к волшебной таблетке в ближайшее время, и, может быть, вообще никогда не придем. Наверное, будет вакцина, но это всегда долгий труд", - рассказала Лысенко.

Она призвала в данной ситуации не пренебрегать режимом самоизоляции, потому что никакие врачи не способны предотвратить распространение эпидемии.

"Впереди праздники, самые, наверное, светлые праздники в нашем христианстве. Но надо понимать, что в воскресенье огромное количество людей ходили святить вербу в церковь, а мы с ужасом на это смотрели за забором, потому что понимали, что очень многие потом приедут к нам. И также будет в это светлое воскресенье", - сказала Лысенко.

Кроме того, главврач 52-й больницы отметила, что значительная часть заболевших коронавирусом - молодые люди, которые, несмотря на хорошее здоровье, тяжело переносят инфекцию.

"Вирус тяжелый, мы сейчас видим изменение среднего возраста пациентов. Если вначале мы действительно перезаражали волей-неволей стариков, то сейчас люди, в том числе гибнущие от него, молодые", - сказала Лысенко.

Она напомнила, что в первую очередь в группе риска пациенты с ожирением, диабетом второго и первого типов, но достаточно много молодых людей, "не особенно отягощенных соматически", тяжело переносят инфекцию, в том числе с фатальными исходами.

"Умирают и от COVID и с COVID. Безусловно, люди, которые имеют тяжелые соматические расстройства, умирают от того, что декомпенсируются их основные заболевания, сердечно-сосудистые или онкологические. Но, к сожалению, он поражает достаточно здоровых, и в этом случае мы, конечно, считаем, что они умирают от проявлений коронавирусной инфекции", - сказала Лысенко.

В России по состоянию на утро четверга было выявлено почти 28 тыс. случаев заражения коронавирусом, за сутки это число выросло более чем на 3,4 тыс. Скончались 232 пациента с диагнозом COVID-19, 2,3 тыс. выздоровели. К вечеру в России не осталось регионов без коронавируса - инфекцию впервые подтвердили у пациентки на Алтае, остававшемся последним "чистым" субъектом РФ.