Почти 30 человек скончались от коронавирусной инфекции в Москве

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Количество людей, скончавшихся от коронавируса в Москве, увеличилось со 148 до 176, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среди умерших пациенты от 30 до 93 лет. 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением левого легкого". У большинства из них были сопутствующие болезни: гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет.

Ранее стало известно, что больше половины носителей вируса в Москве не имеют симптомов.

Оперативный штаб попросил неукоснительно соблюдать режим самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими болезнями. До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, чтобы уменьшить передвижение граждан по городу и снизить риск заражения коронавирусом.