В Москве 60 человек стали донорами плазмы после излечения от COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU -Шестьдесят человек, излечившиеся от COVID-19 в Москве, стали донорами плазмы крови, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы надеемся, что их количество будет и дальше расти. Переливание сейчас получают пациенты, которые проходят лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице №52", - сказала Ракова.

По ее словам, пациентам с COVID-19 проводят процедуры переливания плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели.

"Врачи отмечают, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией", - сказала Ракова.

В разработке и тестировании этой технологии принимают участие НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница №52 и Центр крови им. О.К. Гаврилова. Иммунитет доноров изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.