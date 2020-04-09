В Москве пациентам с COVID-19 впервые сделали переливание плазмы переболевших доноров

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Одиннадцать россиян, выздоровевших после заражения коронавирусом в Москве, стали донорами для лечения больных с COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского... и городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели", - сказала Ракова в четверг журналистам.

Как сообщила заммэра, переливание получили семь пациентов, которые сейчас проходят лечение в клиниках города.

Она отметила, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к этому заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией.

"Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса", - сказала Ракова.