Более 2 тыс. пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве выздоровели еще 219 пациентов с COVID-19, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 2057", - сказала Ракова во вторник. По ее словам, некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса.

"Врачи отмечают, что такой способ работает - пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений", - сообщила Ракова.

Ранее во вторник заммэра также говорила, что трое пациентов с коронавирусом в Москве выздоровели после переливания им плазмы крови доноров, ранее также переболевших COVID-19.

Как сообщалось, вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Накануне, 20 апреля, стало известно, что донорами стали 60 человек.