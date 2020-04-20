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Пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая

Пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Жесткий пропускной режим, введенный в Москве, будет продлен до 1 мая, этого будет достаточно для снижения распространения коронавирусной инфекции, полагает мэр города Сергей Собянин.

"Мы считаем, что меры сдерживания, самоизоляции, которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями, необходимо продолжать. Поэтому было принято решение до 1 мая продлить достаточно жёсткие ограничения и пропускной режим", - сказал Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Он уточнил, что на этой неделе со среды в Москве вводится автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков карантинного режима на транспорте, как в метро и наземном общественном транспорте, так и на личных автомобилях.

"Это еще дополнительно даст возможность ужесточить контроль и усилить меры сдерживания. На этой стадии, мне кажется, достаточно. Мы поймем, что происходит, какая динамика развития, в течение недели-полутора более-менее будет понятно, как мы будем дальше двигаться, потому что мы уже достаточно долго живем в режиме ограничений движения и самоизоляции", - сказал Собянин.

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