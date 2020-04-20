Машин на дорогах Москвы в понедельник было меньше, чем 1 января

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - На столичных дорогах в понедельник было меньше машин, чем 1 января, когда подавляющее большинство россиян отдыхают, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

"20 апреля на дорогах Москвы было 1,14 млн машин, а 1 января - 1,36 млн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 1 марта, в воскресенье, до объявления в городе режима повышенной опасности, на дорогах было свыше 2 млн автомобилей, а в декабре ежедневно передвигались более 3 млн машин.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в Москве продолжилось снижение пассажиропотока общественного транспорта и количество личных машин на дорогах.

С 15 апреля в столице действует пропускной режим. С 22 апреля нарушителей будут определять автоматически, в частности, по номерам автомобилей.