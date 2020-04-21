В Москве трое пациентов с коронавирусом выздоровели после переливания плазмы

Сдача донорской крови в Москве во время пандемии коронавируса COVID-19 Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве после переливания плазмы крови выздоровели трое пациентов с коронавирусом, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве трое пациентов выписаны из больниц после переливания плазмы, содержащей антитела на новую коронавирусную инфекцию", - сказала Ракова во вторник.

Как отметила заммэра, двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней.

"Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса", - сказала Ракова.

Она сообщила, что двое пациентов проходили лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, третий - в городской клинической больнице №52.

Накануне, 20 апреля, Ракова рассказала, что шестьдесят человек, излечившиеся от COVID-19 в Москве, стали донорами плазмы крови. Она также выразила надежду, что количество доноров будет расти и дальше.

"Врачи отмечают, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией", - сообщила Ракова.