Грузовикам разрешили ездить ночью по Москве без цифрового пропуска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Для передвижения по Москве грузовых транспортных средств с 22:00 до 06:00 получение цифрового пропуска не потребуется.

Соответствующая поправка содержится в указе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным во вторник.

Ранее в письме заместителя мэра Максима Ликсутова в ответ на соответствующий запрос Федеральной таможенной службы разъяснялось, что на грузовые транспортные средства, которые уже имеют пропуск на передвижение по Москве, дополнительно оформлять цифровой пропуск не требуется.

"В адрес мэра Москвы поступают письма о правилах движения грузового транспорта в период самоизоляции. Отвечаем: согласно п. 3.4 указа мэра Москвы, на грузовые транспортные средства, которые уже имеют пропуск на передвижение по Москве (годовой или разовый), дополнительно оформлять цифровой пропуск не нужно", - сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Отмечается, что такие автомобили уже есть в базе данных. Водители, которые используют данные транспортные средства, также не должны оформлять цифровые пропуска.

"Мы отправили письмо в Федеральную таможенную службу для распространения информации среди перевозчиков", - сказали в департаменте.

С 15 апреля, согласно указу мэра Москвы, для передвижения по столице на транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск. С 22 апреля контроль за наличием цифровых пропусков будет автоматический.