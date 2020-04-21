Грузовики смогут перемещаться по Подмосковью ночью без пропуска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Для передвижения на территории Подмосковья грузовиков с 22:00 до 6:00 не потребуется оформление электронного пропуска.

Губернатор Московской области издал для этого специальное постановление.

Система цифровых пропусков действует в Подмосковье с 15 апреля.

Цифровые пропуска дают право совершать поездки на работу, в медицинскую организацию, для волонтерских целей, на дачу или в отдаленный гипермаркет.

Ранее во вторник московские власти разрешили грузовикам передвигаться без цифровых пропусков с 22:00 до 6:00.

С 15 апреля, согласно указу мэра Москвы, для передвижения по столице на транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск. С 22 апреля контроль за наличием цифровых пропусков будет автоматический.