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Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии к врачам

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Большинство умерших от коронавируса в Москве не прибегало к своевременной медицинской помощи, отмечают в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Две трети умерших от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники", - сообщили в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, коронавирусную инфекцию можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией.

"Даже незначительные на первый взгляд симптомы (такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие) могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случаев происходит резко, на 5-8-й день после заражения, и требует немедленной госпитализации", - сказали в штабе.

За последние сутки в Москве число новых случаев заболевания составило 2 548, всего в столице в настоящее время зарегистрированы 31 981 заразившихся. Накануне утром, 21 апреля, сообщалось, что в Москве было выявлено 3 083 новых заболевших коронавирусом.

Москва коронавирус

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