В России выявлены 5 236 новых случаев COVID-19

Дезинфекция улиц Санкт-Петербурга Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зафиксированы 5 236 новых случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах, всего заболевших теперь 57 999.

По данным федерального оперштаба, у 43,4% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

В Москве число новых случаев заболевания составило 2 548, всего в столице зарегистрированы 31 981 заразившихся. В Московской области выявлен 631 новый случай, в Санкт-Петербурге - 294. В Рязанской области коронавирус нашли у 76 человек, в Татарстане - у 75, в Калужской области - у 72, в Мурманской области - у 71, в Нижегородской области - у 69, в Приморском крае - у 62, в Тульской и Ростовской областях - по 52 случая.

В Брянской области прирост составил 49 случаев, в Дагестане - 46, в Ингушетии - 43, в Ленинградской области - 41, в Орловской области - 40, в Карачаево-Черкесии - 39, в Смоленской области - 36, в Курской области, Северной Осетии и Удмуртии - по 34, в Мордовии - 30. На Пермский и Хабаровский края и Тюменскую область пришлись по 29 новых случаев, на Кировскую, Оренбургскую области и Бурятию - по 28, на Тверскую область и Чувашию - по 27, на Новгородскую область - 26, на Воронежскую область и Башкирию - по 25, на Липецкую область - 24.

В Кабардино-Балкарии зарегистрированы еще 23 пациента с COVID-19, в Белгородской, Саратовской областях, Марий Эл и Красноярском крае - по 22, в Коми, Чечне и Краснодарском крае - по 20, в Калининградской области - 19, в Тамбовской области - 18, в Пензенской и Новосибирской областях - по 16, в Камчатском крае - 15, во Владимирской области - 13. В Ивановской и Самарской областях выявили по 12 случаев заболевания коронавирусом, в Ярославской, Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии, Ставропольском и Забайкальском краях - по 11, в Свердловской и Челябинской областях - по 10.

За сутки зарегистрированы 57 летальных исходов, за весь период распространения коронавируса умерли 513 человек. Выздоровели еще 547 человек, общее число излечившихся достигло 4420.

Накануне утром сообщалось, что число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло до 52 763 человек, прирост составил 5 642 случаев.

Между тем пресс-служба Роспотребнадзора сообщает в среду, что количество выполненных в России тестов на коронавирусную инфекцию выросло до 2,2 млн: за минувшие сутки проведены 109 тысяч тестов. По данным службы, под медицинским наблюдением остаются 145 тысяч человек.