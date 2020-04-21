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В России коронавирус за сутки найден у 5642 человек

В России коронавирус за сутки найден у 5642 человек
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Более 5,6 тысячи новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявлено в России за минувшие сутки, из них 45,5% не имели клинических симптомов, сообщает оперативный штаб.

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая COVID-19 (+12%) в 85 регионах.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567 (45,5%)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

Из них в Москве - 3 083 новых случая, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 29 433.

Еще 718 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье, 127 - в Петербурге, 101 - в Нижегородской области. Еще 84 диагноза поставлено за сутки в Свердловской области, 75 - в Тульской области, 74 - в Башкирии, 64 - в Красноярском крае, 54 - в Ростовской области, 50 - в Татарстане, 46 - в Ингушетии, 44 - в Краснодарском крае.

По 43 новых случая в Ярославской области, Алтайском крае, по 42 - в Ленинградской и Оренбургской областях, 40 - в Дагестане, 39 - в Чечне, 36 - в Тюменской области, 35 - в Мурманской области, 34 - в Мордовии, 33 - в Тверской области, 32 - в Северной Осетии, 31 - в Воронежской области, 30 - в Калужской области, 29 - в Брянской области, 28 - в Хабаровском крае, 27 - в Рязанской области.

По 26 новых пациентов в Удмуртии и Саратовской области. По 23 новых случая в Орловской области, Волгоградской области. По 22 - в Курской области, Ставропольском и Пермском краях. По 21 новому случаю во Владимирской области и Еврейской АО. По 20 заболевших в Липецкой области и Марий Эл. По 19 случаев в Смоленской и Кировской областях и Карачаево-Черкессии, 18 - в Кабардино-Балкарии, 16 - в Коми, 15 - в Пензенской области, 14 - в Челябинской области, 13 - в Тамбовской области, 11 - в Костромской области.

По 10 новых случаев в Белгородской и Ивановской областях, Чувашии, Бурятии, девять - в Ханты-Мансийском АО. По восемь новых пациентов в Адыгее, Самарской области, Хакасии. По семь случаев - в Вологодской области, Забайкальском Приморском и Камчатском краях., по шесть - в Калининградской, Новгородской, Псковской, Кемеровской областях и Ямало-Ненецком АО, пять - в Омской области. По четыре новых случая в Архангельской области, Республике Алтай, Томской области, Якутии. По три - в Карелии, Иркутской и Новосибирской областях. По двое новых пациентов с Covid-19 за сутки в Курганской и Магаданской областях. По одному случаю - в Астраханской области и городе Севастополе.

В России за сутки умер 51 человек с коронавирусом (29 заболевших умерли в Москве). За весь период пандемии в России скончались 456 человек с этим диагнозом. Четверо человек с коронавирусом умерло в Ингушетии, по трое - в Петербурге и Чувашии, по двое - в Дагестане и Калужской области, по одному - в Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Новосибирской, Иркутской областях, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии.

За сутки в стране выздоровело 427 человек (из них 219 - в Москве), а всего - 3 873. За сутки 39 человек выздоровели в Петербурге, 28 - в Брянской области, 22 - в Марий Эл, 15 - в Дагестане, 11 - в Краснодарском крае, по восемь - в Ингушетии, Тюменской области, по шесть - в Башкирии, Калининградской области, по пять - в Тульской области, Мордовии, Татарстане, Адыгее, Алтайском крае, Кемеровской области, по четыре - в Мурманской области, Оренбургской области, Архангельской области, по трое - в Московской области, Тверской области, Свердловской области, Приморском крае, по двое - в Воронежской области, Нижегородской области, Пензенской области, по одному - в Ставропольском крае, Ханты-Мансийском АО, Тамбовской области, Бурятии, Хакасии.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Россия коронавирус

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