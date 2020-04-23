Запрет на посещение петербургских храмов продлен до 28 апреля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат проводить службы без прихожан до 28 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19, следует из обращения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, опубликованного на сайте епархии.

"В моем обращении от 13 апреля по поводу работы храмов в период вредоносного поветрия было указано, что запрет на участие в богослужении верующих в храмах Санкт-Петербургской епархии в Страстную неделю и Пасху имеет вынужденный характер и заканчивается 20 апреля. К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля - праздника Радоницы", - пишет Варсонофий.

Священнослужители, церковные работники и волонтеры продолжат исполнять свои обязанности в храмах согласно штатным обязанностям.

В понедельник в Москве и Подмосковье запрет на посещение храмов также был продлен до 28 апреля.

На 28 апреля в этом году выпадает Радоница - православный день поминовения усопших, который в церковном календаре приходится на девятый день после Пасхи.