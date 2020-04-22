Полиции Москвы дали право штрафовать нарушителей самоизоляции по московскому КоАП

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Соглашение между МВД РФ и московским правительством позволяет столичной полиции при нарушении гражданами режима повышенной готовности назначать им наказание в соответствии с региональным КоАП, сообщил "Интерфаксу" в среду министр городского правительства, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"Должностные лица для назначения административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности могут руководствоваться московским КоАП. Между МВД России и правительством Москвы было заключено соответствующее соглашение, которое было ратифицировано правительством РФ. Это означает, что сотрудники полиции в данном случае не применяют нормы федерального КоАП, а применяют нормы московского КоАП", - отметил Данчиков.

Согласно федеральному Кодексу об административных правонарушениях, за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для граждан предусмотрены штрафы от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Кроме того, в КоАП РФ ввели статью об ответственности за неподчинение правилам при ЧС или угрозе ее возникновения. Если нарушение не повлекло тяжких последствий, штрафы для граждан составят от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом мэр Москвы подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции: граждан за первое нарушение штрафуют на 4 тысячи рублей, а за повторное или за совершенное с использованием автомобиля - на 5 тысяч рублей.

Говоря о разъяснениях Верховного суда РФ, который указал, что местные власти при наказании нарушителей режима самоизоляции должны руководствоваться нормами федерального законодательства, министр подчеркнул, что никто не оспаривал нормы московского КоАП. "Что касается комментариев Верховного суда, они сделаны абсолютно корректно, но сделали их, отвечая на те вопросы, которые ставились именно по федеральному КоАП, они не рассматривали московский КоАП",- сказал Данчиков.

Как отметил руководитель Главконтроля, субъекты РФ при нарушении санитарно-эпидемических правил вправе устанавливать свои требования и свою ответственность. "Это содержится в последних изменениях в законодательство РФ, которые были приняты недавно", - сказал он.

"В связи с этим Мосгордума приняла изменения в московский закон, где установила конкретную ответственность за нарушение установленных требований. Никаких противоречий здесь нет, полиция абсолютно законно выбрала не федеральный КоАП, а московский КоАП", - отметил Данчиков.