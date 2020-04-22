Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Тысячи москвичей не смогли проехать на метро в среду из-за неправильного оформления пропуска

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Около 2,5 тысяч человек не смогли проехать в столичном метро в среду из-за неправильного оформления пропуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения "Организатор перевозок".

МоскваМосковский штаб не заметил толп в метро после запуска автоматизированной проверки пропусковЧитать подробнее

"22 апреля, в первый день работы автоматизированной системы проверки цифровых пропусков, 2,5 тысячи человек не смогли проехать на метро, потому что их карты "Тройка" или соцкарты не были привязана к цифровому пропуску", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, также в это число входили и те люди, кто вообще не имел действующий цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте.

МоскваПроверка пропусков для поездок по Москве стала автоматическойЧитать подробнее

В пресс-службе подчеркнули, что контролеры, работающие в вестибюлях всех станций московского метрополитена, строго следят за соблюдением пропускного режима, но в первый день работы системы некоторых людей они пропустили для дальнейшей поездки на метро.

"Например, (пускали - ИФ) в случае, если у гражданина были и действующий цифровой пропуск, и транспортная карта, но 5 часов с момента ее привязки еще не прошло", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что проверку цифровых пропусков в метро ведут контролеры "Организатора перевозок". "Для них предусмотрены специальные желтые зоны, где они объясняют пассажирам, как правильно привязать транспортную карту к цифровому пропуску и объясняют, что сейчас это обязательное условие для проезда на столичном транспорте", - сообщили в пресс-службе.

Проверка цифровых пропусков в Москве

8
Москва коронавирус Организатор перевозок

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике по COVID-19 в Москве

Сильный ветер повалил в Москве более 130 деревьев и повредил свыше 20 машин

Сильный ветер повалил в Москве более 130 деревьев и повредил свыше 20 машин

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах РФ

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах РФ

За сутки в Москве составили более 1,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

За сутки в Москве составили более 1,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

Сильный ветер в Москве повалил более 30 деревьев

Полиции Москвы дали право штрафовать нарушителей самоизоляции по московскому КоАП

Полиции Москвы дали право штрафовать нарушителей самоизоляции по московскому КоАП

В Ялте пропал замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

В Ялте пропал замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

Безработица в Москве за три недели выросла на 45%

Безработица в Москве за три недели выросла на 45%

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии к врачам

Пандемия коронавируса

Оперштаб заявил об остановке резкого прироста заболеваемости COVID-19 в Москве

Оперштаб заявил об остановке резкого прироста заболеваемости COVID-19 в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');