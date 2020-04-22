Тысячи москвичей не смогли проехать на метро в среду из-за неправильного оформления пропуска

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Около 2,5 тысяч человек не смогли проехать в столичном метро в среду из-за неправильного оформления пропуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения "Организатор перевозок".

"22 апреля, в первый день работы автоматизированной системы проверки цифровых пропусков, 2,5 тысячи человек не смогли проехать на метро, потому что их карты "Тройка" или соцкарты не были привязана к цифровому пропуску", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, также в это число входили и те люди, кто вообще не имел действующий цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте.

В пресс-службе подчеркнули, что контролеры, работающие в вестибюлях всех станций московского метрополитена, строго следят за соблюдением пропускного режима, но в первый день работы системы некоторых людей они пропустили для дальнейшей поездки на метро.

"Например, (пускали - ИФ) в случае, если у гражданина были и действующий цифровой пропуск, и транспортная карта, но 5 часов с момента ее привязки еще не прошло", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что проверку цифровых пропусков в метро ведут контролеры "Организатора перевозок". "Для них предусмотрены специальные желтые зоны, где они объясняют пассажирам, как правильно привязать транспортную карту к цифровому пропуску и объясняют, что сейчас это обязательное условие для проезда на столичном транспорте", - сообщили в пресс-службе.