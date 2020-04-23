Штаб Москвы назвал станции метро, лидирующие по числу пассажиров без пропусков

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В московском метрополитене на станцию "Котельники" чаще всего пытались пройти пассажиры без пропусков на поездки по городу, заявили в городском штабе по борьбе с коронавирусом. Там подсчитали, какой процент пассажиров на разных станциях успел привязать пропуск к проездной или социальной карте.

"Топ станций метро с самыми безответственными пассажирами: Котельники - 71%, Речной вокзал - 69%, Курская кольцевая - 58% и комсомольская - 58%", - сообщили чиновники.

На станциях "Спартак" и "Мякинино" пропуска к картам привязали по 94% пассажиров, в "Борисово", на "Шипиловской" и "Улице Академика Янгеля" - по 92%.

Автоматизированный контроль за наличием пропуска на выход из дома в Москве ввели с 22 апреля. У пассажиров общественного транспорта пропуска должны быть привязаны к проездным билетам, иначе их не должны пропускать турникеты.

К утру среды около 2500 человек не смогли попасть в метро, так как их карта "Тройка" не была привязана к цифровому пропуску.