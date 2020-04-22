Московский штаб не заметил толп в метро после запуска автоматизированной проверки пропусков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Московском метро переход на автоматизированную проверку пропусков на выход из дома состоялся без сбоев, скоплений в метрополитене не замечено, сообщил городской штаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с переходом 1,7 млн человек уже привязали транспортные карты "Тройка" к цифровым пропускам, отметили в городском департаменте транспорта. Чиновники напомнили, что включить номера транспортных или социальных карт нужно включить в цифровые пропуска не менее чем за пять часов до поездки, иначе проехать в городском общественном транспорте не получится.

Пропускной режим ввели в Москве с 15 апреля, пока он действует до 1 мая. Пропуск нужен пока только для проезда на личном автомобиле, в такси, на общественном транспорте или на велосипеде, скутере и других колесных средствах. Тем, кому пропуск нужен для поездок на работу, получили электронные пропуска до конца месяца. Для поездок в магазин или за экстренной медицинской помощью можно оформить разовые пропуска.

В связи с введением пропускного режима 15 апреля в московском метро на входах образовались очереди и даже толпы людей, поскольку пропуска проверяли полицейские и проверка была сплошной, а не выборочной. На въездах в город также образовались заторы, поскольку полиция установила там КПП, сузила проезд и начал проверять автомобилистов.

С 22 апреля пропуска должны быть привязаны к номеру автомобиля или к номеру проездного билета, их проверка будет автоматизирована. Автомобилистов будут отслеживать городские камеры слежения.