В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе, еще на прошлой неделе наблюдалась стабильная ситуация.

Четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. А вчера было зафиксировано уже 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций.

По данным на 23 апреля, в столице зарегистрировано 33 940 случаев заражения COVID-19, суточный прирост составил 1959 человек. Таким образом, заболеваемость в городе вернулась к показателю шестидневной давности, и второй день подряд наблюдается снижение регистрируемых случаев инфицирования примерно на 500.

Оперативный штаб в очередной раз напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.