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Поток людей в Москве снизился на полмиллиона с момента введения пропусков

Поток людей в Москве снизился на полмиллиона с момента введения пропусков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Более чем на 500 тыс. человек снизился поток людей в Москве с момента введения цифровых пропусков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин журналистам в четверг.

Такие показатели говорят об "эффективности этой системы", подчеркнул Собянин.

"С момента автоматического контроля за пропусками мы видим также небольшое снижение потока. Более дисциплинированную подачу заявок на электронные пропуска", - отметил мэр.

По его словам, стали лучше видны потоки людей, лучше видно граждан, которые соблюдают режим самоизоляции.

"Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Это эффективная система, которая, надеюсь, будет распространяться и на соседние регионы", - сказал Собянин.

Пропускной режим в Москве заработал с 15 апреля. Пешком можно ходить, не оформляя пропуск, но соблюдая правила самоизоляции. Для поездок на общественном транспорте или автомобиле следует оформлять заявку.

В российской столице до 1 мая действует режим самоизоляции. Первоначально он был введен для людей старше 65 лет, а позднее был распространен на горожан всех возрастов.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Хроника 09 января – 23 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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