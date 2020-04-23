Российские торговые сети начали закрывать вход для покупателей без масок

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сеть гипермаркетов Globus стала запрещать покупателям без масок заходить в ее магазины, такие же правила планирует ввести сеть Billa, пишет "Коммерсантъ".

О новом запрете в сети Globus изданию рассказал один из покупателей. По его словам, тем, у кого нет маски, ее предлагают купить при входе за 30 рублей.

В компании подтвердили, что отрабатывают эту схему в Красногорске и планируют расширить ее на все магазины сети. Всего у Globus 17 гипермаркетов, в основном в Подмосковье и в областных центрах регионов, соседних с Московской областью.

"Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале",— сказал представитель ритейлера. Он добавил, что вместо маски покупатель может закрыть лицо платком или шарфом. По его словам, в компании есть "различные опасения" в связи с этой мерой.

Billa планирует обязать покупателей носить маски и в каждом магазине организует контроль за этим, сказал представитель сети. Компания также собирается ввести специальные часы для покупателей старше 65 лет - с 9 до 10 утра.

В "Ленте" сказали, что рекомендуют покупателям носить маски, но выгнать людей без масок не могут. В "Азбуке вкуса" с прошлой недели начали давать покупателям в масках бонусы на карту лояльности "Вкусомания", закрыть доступ людям без масок в сети не планируют.

В X5 Retail Group, "Магните", Auchan и Metro газете не успели быстро ответить на запрос.