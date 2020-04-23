Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

Российские торговые сети начали закрывать вход для покупателей без масок

Российские торговые сети начали закрывать вход для покупателей без масок
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сеть гипермаркетов Globus стала запрещать покупателям без масок заходить в ее магазины, такие же правила планирует ввести сеть Billa, пишет "Коммерсантъ".

Пандемия коронавируса

О новом запрете в сети Globus изданию рассказал один из покупателей. По его словам, тем, у кого нет маски, ее предлагают купить при входе за 30 рублей.

В компании подтвердили, что отрабатывают эту схему в Красногорске и планируют расширить ее на все магазины сети. Всего у Globus 17 гипермаркетов, в основном в Подмосковье и в областных центрах регионов, соседних с Московской областью.

"Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале",— сказал представитель ритейлера. Он добавил, что вместо маски покупатель может закрыть лицо платком или шарфом. По его словам, в компании есть "различные опасения" в связи с этой мерой.

Billa планирует обязать покупателей носить маски и в каждом магазине организует контроль за этим, сказал представитель сети. Компания также собирается ввести специальные часы для покупателей старше 65 лет - с 9 до 10 утра.

В "Ленте" сказали, что рекомендуют покупателям носить маски, но выгнать людей без масок не могут. В "Азбуке вкуса" с прошлой недели начали давать покупателям в масках бонусы на карту лояльности "Вкусомания", закрыть доступ людям без масок в сети не планируют.

В X5 Retail Group, "Магните", Auchan и Metro газете не успели быстро ответить на запрос.

Проверка цифровых пропусков в Москве

8
Москва Подмосковье Красногорск коронавирус Globus Billa X5 Retail Group Auchan Metro

Новости по теме

Новости

В МВД опровергли сообщения о заражении COVID-19 главы УВД московского метро

В МВД опровергли сообщения о заражении COVID-19 главы УВД московского метро

Москвичам не придется платить за лечение COVID-19 при госпитализации не по скорой

Москвичам не придется платить за лечение COVID-19 при госпитализации не по скорой

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
Пандемия коронавируса

Поток людей в Москве снизился на полмиллиона с момента введения пропусков

Поток людей в Москве снизился на полмиллиона с момента введения пропусков

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Пандемия коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике по COVID-19 в Москве

Сильный ветер повалил в Москве более 130 деревьев и повредил свыше 20 машин

Сильный ветер повалил в Москве более 130 деревьев и повредил свыше 20 машин

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах РФ

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');