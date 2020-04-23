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Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Однако в Государственном историческом музее затруднились сказать, временная копия это или подлинный памятник

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Памятник маршалу Георгию Жукову вернули на Манежную площадь в Москве, сообщили "Интерфаксу" в Государственном историческом музее.

"Памятник вернули на место. Но пока непонятно что это - временная копия или подлинный памятник", - сказал собеседник агентства.

20 марта 2020 года памятник Жукову был демонтирован, а на постамент установили копию памятника, однако заметно отличающуюся от оригинала. Так, на временной скульптурной композиции, как и раньше, полководец восседал на коне. Однако правая рука у Жукова была не опущена вниз, а отдавала честь. Конь, который стоял на всех четырех ногах, у этой "копии" держал левую переднюю приподнятой вверх. Замена памятника вызвала широкий общественный резонанс и обсуждение в СМИ и соцсетях.

Позже глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил журналистам, что памятник отправлен на реставрационные работы. "Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года", - сказал он журналистам.

На следующий день копию памятника также убрали. Такое решение было принято из-за состояния постамента, который также необходимо реставрировать.

Памятник Георгию Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Автором памятника являлся скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Тот памятник неоднократно подвергался критике. В октябре 2014 года Общество памяти Жукова направило обращение в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме с просьбой о переносе памятника маршалу к его музею в Калужской области, но комиссия на это не согласилась.

Москва Георгий Жуков

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