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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

На Манежной площади заменили памятник Жукову - он теперь отдает честь

На Манежной площади заменили памятник Жукову - он теперь отдает честь
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Установленный в 1995 году на Манежной площади возле московского Кремля памятник маршалу Георгию Жукову поменяли на новый.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", сейчас завершаются работы по монтажу нового памятника на прежнем постаменте. При этом прежний памятник Жукову демонтирован и пока находится на Манежной площади.

На новой скульптурной композиции, как и раньше, полководец восседает на коне. При этом правая рука у Жукова теперь не опущена вниз, а отдает честь. Конь, который раньше стоял на всех четырех ногах, теперь держит левую переднюю ногу приподнятой вверх.

При этом информационные плакаты о работах в районе памятника отсутствуют. Постамент и нижняя половина скульптуры были закрыты изображением памятника в прежнем виде.

Памятник Георгию Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Автором прежнего памятника были скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Тот памятник неоднократно подвергался критике. В октябре 2014 году Общество памяти Жукова направило обращение в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме с просьбой о переносе памятник маршалу к его музею в Калужской области, но комиссия на это не согласилась.

Москва Георгий Жуков

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