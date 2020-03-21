Копию памятника Жукову убрали с Манежной площади в Москве

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Установленную 20 марта на Манежной площади возле Московского Кремля временную скульптуру Георгию Жукову демонтировали с постамента, передал корреспондент "Интерфакса".

В настоящее время сам постамент задрапирован, а территория вокруг памятника огорожена забором. При этом до сих пор на месте отсутствует информационный стенд.

В минувшую пятницу утром старый памятник Жукову демонтировали, установив на постамент копию памятника, однако заметно отличающуюся от оригинала.

"Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года", - сказал журналистам глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов в пятницу.

По его словам, на месте прежнего памятника установили временную копию, которая отличается от прежней композиции. Полководец восседает на коне, но его правая рука не опущена вниз, а отдает честь. Конь, который стоял на всех четырех ногах, теперь держит левую переднюю приподнятой вверх.

"Но сегодня в связи с состоянием постамента решили копию увезти в мастерскую, и после проведения реконструкции вернем исторический памятник на историческое место", - сообщил Емельянов.

Он отметил, что после установки копии выяснилось, что "постамент не столь крепкий, и нужно реставрировать его", так как он не выдерживает и новую скульптуру. Глава Мосгорнаследия добавил, что прежний памятник планируется вернуть на место к 9 мая.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщал, что на старом постаменте установили новую скульптуру.

Памятник Георгию Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автором памятника являлись скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев.

Тот памятник неоднократно подвергался критике. В октябре 2014 году Общество памяти Жукова направило обращение в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме с просьбой о переносе памятника маршалу к его музею в Калужской области, но комиссия на это не согласилась.