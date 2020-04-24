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В Москве 216 тыс. человек продолжили ездить на машине без пропуска

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В четверг более 200 тысяч человек ездили по Москве на машина без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

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"Вчера по городу передвигались 1 806 759 человек на автомобилях. 216 327 москвичей и жителей других регионов, кто вчера ездил по Москве (без пропуска или привязанного номера), просим оформить все как можно скорее", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, свыше 4 млн москвичей и жителей области привязали номер своего автомобиля к своему пропуску.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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