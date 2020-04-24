Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявлено 2 957 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 36 897, сообщил оперативный штаб по контролю за COVID-19 в пятницу.

Таким образом, заболеваемость в городе в течение недели в среднем остается на одном уровне, максимальное суточное значение - 3 570 случаев - было зарегистрировано 19 апреля.

Так, 18 апреля в Москве выявлено 2 649 случаев заболевания коронавирусом, 19 апреля - 3 570, 20 апреля - 2 026, 21 апреля - 3 083, 22 апреля - 2 548. То есть в среднем за последние семь дней регистрировалось по 2,7 тыс. случаев инфицирования.

По последним данным, в Москве вылечились от COVID-19 2 735 человек, 325 инфицированных скончались.

В столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом сообщили, что среди выявленных за последние сутки случаев 43,5% заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% - старше 80 лет. Также 4,5% среди заболевших - дети.