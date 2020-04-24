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Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявлено 2 957 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 36 897, сообщил оперативный штаб по контролю за COVID-19 в пятницу.

Таким образом, заболеваемость в городе в течение недели в среднем остается на одном уровне, максимальное суточное значение - 3 570 случаев - было зарегистрировано 19 апреля.

Так, 18 апреля в Москве выявлено 2 649 случаев заболевания коронавирусом, 19 апреля - 3 570, 20 апреля - 2 026, 21 апреля - 3 083, 22 апреля - 2 548. То есть в среднем за последние семь дней регистрировалось по 2,7 тыс. случаев инфицирования.

По последним данным, в Москве вылечились от COVID-19 2 735 человек, 325 инфицированных скончались.

В столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом сообщили, что среди выявленных за последние сутки случаев 43,5% заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% - старше 80 лет. Также 4,5% среди заболевших - дети.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва коронавирус

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