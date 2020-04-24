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Почти 300 человек вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели 287 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

Общее количество людей, выздоровевших в столице от инфекции, увеличилось до 2735.

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Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

По данным на 24 апреля, в Москве за весь период зафиксировано 36 897 случаев заболевания, суточный прирост составил 2957 человек.

Москва коронавирус

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