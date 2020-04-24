Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Понижение процентной ставки, новая дата окончания Второй мировой войны и совет Совфеда не ездить в этому году за границу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За сутки в России выявлено 5849 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших достигло 68 622. В столице заболеваемость COVID-19 в течение недели в среднем остается на одном уровне, отмечают эксперты. Как считает Минздрав, вакцину от коронавируса создадут до конца года. По данным ВОЗ, в списке перспективных вакцин от вируса сразу девять российских разработок.

- Власти РФ пока не будут объявлять о продлении режима самоизоляции, говорят в Кремле. Власти Москвы убеждены, что на майские праздники режим ослаблять нельзя. С этой позицией согласны в Роспотребнадзоре: глава службы Анна Попова подчеркивает, что жесткие ограничительные меры действуют в РФ всего два инкубационных периода, нужно еще как минимум две недели. Как полагает Валентина Матвиенко, планировать поездки за рубеж в этому году вообще не стоит.

- Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания Второй мировой войны. Из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата "2 сентября".

- Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%. Рубль на фоне этого решения регулятора немного укрепился, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает, что ключевая ставка в 2020 году может снизиться и на 100 базисных пунктов.

- Мишустин подписал постановление о субсидировании ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет распространяться на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей.