Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Понижение процентной ставки, новая дата окончания Второй мировой войны и совет Совфеда не ездить в этому году за границу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За сутки в России выявлено 5849 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших достигло 68 622. В столице заболеваемость COVID-19 в течение недели в среднем остается на одном уровне, отмечают эксперты. Как считает Минздрав, вакцину от коронавируса создадут до конца года. По данным ВОЗ, в списке перспективных вакцин от вируса сразу девять российских разработок.

- Власти РФ пока не будут объявлять о продлении режима самоизоляции, говорят в Кремле. Власти Москвы убеждены, что на майские праздники режим ослаблять нельзя. С этой позицией согласны в Роспотребнадзоре: глава службы Анна Попова подчеркивает, что жесткие ограничительные меры действуют в РФ всего два инкубационных периода, нужно еще как минимум две недели. Как полагает Валентина Матвиенко, планировать поездки за рубеж в этому году вообще не стоит.

- Путин подписал закон, установив 3 сентября днем окончания Второй мировой войны. Из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата "2 сентября".

- Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%. Рубль на фоне этого решения регулятора немного укрепился, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает, что ключевая ставка в 2020 году может снизиться и на 100 базисных пунктов.

- Мишустин подписал постановление о субсидировании ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет распространяться на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей.

Новости по теме

Новости

Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста

Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста

Попова заявила, что для борьбы с COVID-19 нужны еще две недели самоизоляции

Попова заявила, что для борьбы с COVID-19 нужны еще две недели самоизоляции

Петербуржцам разрешили ездить на дачи с книжками садовода

Голикова сообщила о росте числа заболевших коронавирусом в 2 раза в регионах

S&P спрогнозировало сокращение российского ВВП на 4,8% в 2020 году

Решетников оценил ежедневные потери экономики от коронавируса в 100 млрд руб.

Решетников оценил ежедневные потери экономики от коронавируса в 100 млрд руб.

"АвтоВАЗ" введет четырехдневную рабочую неделю с 29 июня по 27 декабря

В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому

В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому

Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации Project Harmony

Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации Project Harmony

В период самоизоляции россияне стали употреблять меньше наркотиков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');