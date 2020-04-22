Мэрия опровергла слухи о дефиците соли в Москве

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Дефицита пищевой соли или повышенного спроса на нее в столичных магазинах нет, а запланированный объем поставок этого товара в Москву в 2020 году составляет 30 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг города в среду.

В случае необходимости объемы поставок соли в столицу в этом году могут быть увеличены в два раза, подчеркнул собеседник агентства.

"При этом за неделю москвичами потребляется порядка 670 тонн пищевой соли. Пики продаж в городе наблюдались 17 и 26 марта в связи с ажиотажным спросом наряду с другими товарами длительного хранения, но в настоящее время продажи вернулись на прежний уровень", - рассказал представитель пресс-службы.

Ранее ряд СМИ сообщили, что рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 якобы привели к росту спроса на пищевую соль на 20% в Москве.

В департаменте сообщили, что москвичи ежегодно потребляют около 35 тыс. тонн пищевой соли при расчете 2,8 кг на одного человека. Норма потребления соли, утвержденной Минздравом России, составляет 1,8 кг на человека в год. Кроме того, порядка 40 тыс. тонн соли требуется пищевой промышленности города.

При этом за последний месяц оптово-отпускные цены на соль снизились на 2% - с 10,45 рубля до 10,2 рубля за кг. В магазинах столицы представлен широкий ассортимент соли по цене от 18,67 рубля за кг, отметили в пресс-службе департамента.