Смертность среди пациентов с COVID-19 в Москве за неделю выросла в два раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последнюю неделю резко возросло число летальных случаев среди пациентов с COVID-19, и в пятницу достигло 41 за сутки, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

Так, если до 16 апреля в Москве регистрировалось не более 14 смертей среди носителей инфекции, то с 17 апреля этот показатель стал превышать 20 в сутки, 22 апреля скончалось уже 27 пациентов, 23 апреля – 37, 24 апреля – 41. То есть, за неделю показатель смертности увеличился почти в два раза, подчеркивают в штабе.

Первые два официальных случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в Москве 25 марта. Самой молодой жертве COVID-19 в столице было 29 лет.

В минувший четверг в штабе "Интерфаксу" сообщили, что в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется: если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки", – рассказал представитель штаба.