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Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста

Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Если людям четко не объяснить, что после майских праздников могут быть послабления ограничений, введенных в связи с коронавирусом, люди могут выйти на улицу "в знак протеста", считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

"Я согласен абсолютно с тем, что не имеет смысла 30 числа (апреля) прекращать карантин, особенно в регионах. Но если мы собираемся его продлить до конца майских праздников, это, конечно, логично, то нам всё-таки нужно что-то сказать населению. То есть сказать, что есть уже "дорожная карта", что уже после вот этого мы будем потихоньку выходить и каким образом", - заявил Зверев на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами в четверг.

Иначе, по его словам, "может случиться то, что случилось в Новосибирске". 22 апреля стало известно, что следственные органы СКР по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку сообщений о массовых гуляниях жителей Новосибирска в период самоизоляции. В Новосибирской области с конца марта действует режим повышенной готовности, разрешена работа промышленных предприятий, строительных организаций и предприятий сферы услуг, общее число работающих - около 770 тыс. человек. Также в регионе действует режим самоизоляции, аналогичный тем, которые введены в других регионах.

"Майские праздники, если ещё будет хорошая погода, просто люди могут, если прямо говорить, - в знак протеста просто (нарушать ограничения). Если им ничего не скажут и не объяснят, что дальше всё будет хорошо, что мы справляемся с ситуацией, то может быть такой массовый выход и в Москве, и в Московской области", - предупредил академик.

Он отметил, что "этого бы очень не хотелось, и мы тогда не сможем контролировать эту ситуацию".

Ранее, открывая совещание, Голикова заявила, "что прогнозы - это не очень хорошее дело в такой ситуации", но, по ее словам, "тем не менее они важны".

"Потому что мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. И, конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры", - сказала Голикова.

По ее словам, "ситуация в России так же, как и в мире стремительно меняется". "И нам кажется, что очень важно сверять часы с ведущими специалистами в области эпидемиологии, вирусологии, лечения заболеваний. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, где мы находимся, чего нам ожидать в ближайшее время", - сказала она, обращаясь к экспертам.

РАН коронавирус

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