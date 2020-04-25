В Москве от коронавируса вылечились в общей сложности 3047 человек

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3047.

Вице-мэр подчеркнула, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Ракова отметила, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.