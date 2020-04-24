Власти столицы передумали украшать город к 1 мая

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Украшать столицу к 1 мая не будут из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"С учетом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 мая", - сказал Бирюков в пятницу журналистам.

По его словам, в городе отказались от трансляции поздравительных роликов и праздничных видеооткрыток на медиа-фасадах и цифровых билбордах.

"Архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов также не будут переводить в праздничный режим", - добавил заммэра.