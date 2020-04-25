"Индекс самоизоляции" показал, что большинство москвичей утром в субботу дома

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы придерживается требований режима самоизоляции и находится дома субботним утром, следует из данных компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,9.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время показатель был равен 3,3. При этом неделю назад, по данным "Яндекса", индекс составил 4,1.

В городах Подмосковья уровень домоседов варьируется от 4,2 до 3,3. Так, высокий индекс к этому часу зафиксирован в Лыткарино (4,2), Железнодорожном (4,1), Королёве (4,1), Ивантеевке (4,1), Лобне (4,1) и Красногорске (4,1).

Меньше всего придерживаются самоизоляции жители Котельников (3,3) и Наро-Фоминска (3,4).