"Индекс самоизоляции" показал, что большинство москвичей утром в субботу дома
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы придерживается требований режима самоизоляции и находится дома субботним утром, следует из данных компании "Яндекс".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,9.
Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.
"Большинство людей дома", - следует из статистики.
Накануне в это же время показатель был равен 3,3. При этом неделю назад, по данным "Яндекса", индекс составил 4,1.
В городах Подмосковья уровень домоседов варьируется от 4,2 до 3,3. Так, высокий индекс к этому часу зафиксирован в Лыткарино (4,2), Железнодорожном (4,1), Королёве (4,1), Ивантеевке (4,1), Лобне (4,1) и Красногорске (4,1).
Меньше всего придерживаются самоизоляции жители Котельников (3,3) и Наро-Фоминска (3,4).
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.
Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.
До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.
С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.