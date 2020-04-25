Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 811 193+102 308

"Индекс самоизоляции" показал, что большинство москвичей утром в субботу дома

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы придерживается требований режима самоизоляции и находится дома субботним утром, следует из данных компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,9.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время показатель был равен 3,3. При этом неделю назад, по данным "Яндекса", индекс составил 4,1.

В городах Подмосковья уровень домоседов варьируется от 4,2 до 3,3. Так, высокий индекс к этому часу зафиксирован в Лыткарино (4,2), Железнодорожном (4,1), Королёве (4,1), Ивантеевке (4,1), Лобне (4,1) и Красногорске (4,1).

Меньше всего придерживаются самоизоляции жители Котельников (3,3) и Наро-Фоминска (3,4).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Проверка цифровых пропусков в Москве

8
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Смертность среди пациентов с COVID-19 в Москве за неделю выросла в два раза

В Москве за сутки скончалось рекордное количество больных коронавирусом

В Москве за сутки скончалось рекордное количество больных коронавирусом

Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека по делу о мошенничестве

В Мосгордуме сочли правильными штрафы за нарушение дистанции в общественном транспорте

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Почти 300 нарушителей карантина оштрафовали в Москве

В Москве 216 тыс. человек продолжили ездить на машине без пропуска

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне

В Москве все медработники будут проходить экспресс-тесты на иммунитет к COVID-19

Число погибших от коронавируса в Москве выросло на 37 до 325

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');