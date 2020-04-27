В Москве начали готовиться к возобновлению строек после карантина по методичке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) подготовило методичку, позволяющую соблюсти необходимые меры безопасности на стройках после снятия карантина, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Документ называется "Методика проведения мероприятий, направленных на профилактику распространения COVID-19", рассказал глава департамента Сергей Лёвкин.

Он пояснил, что после снятия карантинных ограничений и возобновления строительных работ, приостановленных мэром Сергеем Собяниным, строители смогут продолжать работы при условии соблюдения указанных в документе мер.

Строительным организациям, в частности, придется создать оперативный штаб для непрерывного контроля за ситуацией. Также генподрядчик обязан будет выделить специальный транспорт для перевозки строителей от места проживания до места работ, исключив остановки по маршруту. Кроме того, необходимо организовать доставку продуктов питания, средств личной гигиены и индивидуальной защиты на строительную площадку, а также закупить тесты для выявления COVID-19.

"Применение документа поможет строительным организациям обеспечить безопасность строек страны, в том числе и на территории Москвы, и в полной мере соблюсти требования указов президента РФ, не допуская при этом остановку строительного процесса и распространение инфекции", - заключил Лёвкин.

Собянин своим указом с 13 апреля по 1 мая приостановил деятельность по выполнению строительных (ремонтных) работ, за исключением работ непрерывного цикла и крупных инфраструктурных проектов.

Ранее в апреле сообщалось, что Мосгосстройнадзор направил столичным застройщикам новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. В ведомстве строительным компаниям, в частности, рекомендовали ежедневно измерять температуру у рабочих, организовать для них места обработки рук антисептиками и обеспечить работников запасом одноразовых или многоразовых масок. При это одноразовые маски должны меняться не реже одного раза в три часа.