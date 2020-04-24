На стройках Москвы введут новые меры профилактики коронавируса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор направил столичным застройщикам новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Рекомендовано разделить всех работников, задействованных в работах одного строительного проекта, по бригадам, для минимизации контактов. В целях бесперебойного выполнения строительных работ рекомендуется сформировать резервные бригады рабочих или организовать работу вахтовым методом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также рекомендовано ежедневно измерять температуру у рабочих, организовать для них места обработки рук антисептиками и обеспечить работников запасом одноразовых или многоразовых масок. При это одноразовые маски должны меняться не реже одного раза в три часа.

Кроме того, строительным компаниям рекомендовано ограничить доступ на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением специалистов по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. Прием корреспонденции должен вестись в специальном месте бесконтактным способом.

"Работодателям рекомендовано прекратить любые массовые мероприятия на предприятии. Особое внимание уделить организации работы столовых: при централизованном питании работников организовать посещение столовой в строго определенное время по графику", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в случае отсутствия столовых строителям запрещено принимать пищу на рабочих местах, для этого должно быть выделено специальное помещение.

Также в рабочих и жилых помещениях рекомендовано проводить бактерицидное облучение для обеззараживания воздуха и каждые два часа проветривать помещения. Влажная уборка должна проводиться ежедневно.