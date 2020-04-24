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На стройках Москвы введут новые меры профилактики коронавируса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор направил столичным застройщикам новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

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"Рекомендовано разделить всех работников, задействованных в работах одного строительного проекта, по бригадам, для минимизации контактов. В целях бесперебойного выполнения строительных работ рекомендуется сформировать резервные бригады рабочих или организовать работу вахтовым методом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также рекомендовано ежедневно измерять температуру у рабочих, организовать для них места обработки рук антисептиками и обеспечить работников запасом одноразовых или многоразовых масок. При это одноразовые маски должны меняться не реже одного раза в три часа.

Кроме того, строительным компаниям рекомендовано ограничить доступ на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением специалистов по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. Прием корреспонденции должен вестись в специальном месте бесконтактным способом.

"Работодателям рекомендовано прекратить любые массовые мероприятия на предприятии. Особое внимание уделить организации работы столовых: при централизованном питании работников организовать посещение столовой в строго определенное время по графику", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в случае отсутствия столовых строителям запрещено принимать пищу на рабочих местах, для этого должно быть выделено специальное помещение.

Также в рабочих и жилых помещениях рекомендовано проводить бактерицидное облучение для обеззараживания воздуха и каждые два часа проветривать помещения. Влажная уборка должна проводиться ежедневно.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Мосгосстройнадзор Роспотребнадзор Москва коронавирус

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