Ещё 44 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 435 до 479.

"В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции. С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.