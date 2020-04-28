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Что случилось этой ночью: вторник, 28 апреля

Еще 44 погибших с COVID-19 в столице, регистрация телефонов по IMEI, сообщения спецслужб о коронавирусе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ещё 44 пациента с коронавирусом скончались в Москве. Количество погибших в столице увеличилось с 435 до 479. Число госпитализаций с пневмонией за неделю выросло на 70%, а под медицинским наблюдением сейчас находятся более 20 тыс. пациентов с ОРВИ. Также заммэра Анастасия Ракова сообщила, что тест на коронавирус сейчас в обязательном порядке должны делать всем жителям Москвы с любыми признаками ОРВИ.

- Спецслужбы неоднократно предупреждали Трампа об опасности COVID-19 для США. Ежедневные сводки, составленные разведывательным сообществом для президента, содержали предупреждения о распространении коронавируса в США, а также утверждения о том, что китайские чиновники скрывают масштаб распространения вируса и число погибших от него. Собеседники уточнили, что Трамп до конца февраля отказывался сформировать целевую группу Белого дома по коронавирусу.

- Смартфоны могут начать регистрировать по IMEI в 2021 году. Как узнал "Ъ", так государство рассчитывает бороться с кражами телефонов и ограничить "серые" поставки. Регистрация будет платной для всех устройств, которые будут приобретаться после вступления закона в силу.

- Трамп сообщил, что знает, что с Ким Чен Ыном, но сообщать об этом пока не хочет. Он предположил, что информация о Ким Чен Ыне станет известна им "в не очень отдаленном будущем".

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