Еще 67 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Этот показатель стал рекордным за все время вспышки коронавируса в столице

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Еще 67 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 546, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Это наибольшее суточное число умерших в Москве с начала вспышки заболевания. Накануне в столице скончались 44 пациента с COVID-19 - этот показатель был наибольшим до сегодняшнего дня.

"У всех 67 скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз пневмония", - уточнил собеседник агентства.

По данным на утро вторника, в Москве выявлено 48 426 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4 130 пациентов вылечились. По данным столичной мэрии, в московских больницах находятся 17 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На фоне продолжающегося роста числа больных COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин во вторник продлил до 11 мая ограничения, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга. Собянин пообещал ослабить ограничения, как только уровень заболеваемости снизится.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах продлил период нерабочих дней по всей России до 11 мая включительно. Также он поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить план поэтапного снятия коронавирусных ограничений с 12 мая.