Роспотребнадзор перечислил новые уловки мошенников, связанные с коронавирусом

Среди них фейковые сайты ВОЗ, продажа убивающих коронавирус фенов и предложения домушников приехать и протестировать на COVID-19

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор перечислил новые виды мошенничества, связанные с пандемией коронавируса и карантинными мерами. Среди них - продажа фена, который убивает коронавирус в квартире, предложения домушников организовать тестирование на дому и фишинг с приглашением на Zoom-конференцию.

Ведомство объединило эти уловки в несколько групп. Среди них предложения о продаже несуществующих товаров, услуг или льгот, уловки, связанные с ограничением передвижения, обещания помочь с пособиями и долгами, ложные предложения о работе.

В частности, россиян предупредили о сервисах, которые якобы позволяют проверить, как далеко вам можно отходить от дома, если вы введете данные банковской карты. Также появились сайты по продаже фальшивых пропусков на въезд в Москву и поездки по столице и другим городам.

Также Роспотребнадзор предупредил о рассылке фейковых смс о штрафах за нарушение самоизоляции, отправители которых просят оплатить их сразу, по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного дела.

Кроме того, мошенники могут звонить и сообщать, что у человека зафиксирован контакт с подтвержденным носителем вируса. Ему будут предлагать сделать платный анализ на дому.

"Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита – квартирная кража", - предупредило ведомство.

С товарами мошенники могут предложить купить по завышенной цене очиститель воздуха, якобы убивающий вирусы, маски, отсеивающие вирусы, лекарства, эффективность которых не доказана. Роспотребнадзор также предупреждает, что после внесения предоплаты мошенники могут не поставить предложенный товар.

Мошенничеством могут быть запросы конфиденциальных личных данных для предоставления господдержки или компенсации ущерба от вируса. Другие обманщики предлагают за деньги урегулировать проблемы со штрафами, взысканиями или банкротством, и скрываются, получив предоплату.

Ведомство предупредило об осторожности с предложениями принять участие в благотворительных акциях с перечислением пожертвований.

Появились фейковые предложения об удаленной работе под видом корпоративных рассылок. В них могут быть фишинговые ссылки, маскирующиеся под приглашение пройти собеседование через Zoom. Также служба узнала о предложениях получить работу по удаленке, для которой сначала предлагается купить методические материалы.

Сайты, распространяющие вирусы или похищающие личные данные, теперь могут маскироваться под ресурсы ВОЗ или Минздрава.