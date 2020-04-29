Собянин назначил членом Мосгоризбиркома генерал-майора МВД Кириллову

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении членом Мосгоризбиркома экс-начальника главка МВД России по вопросам миграции (бывшая Федеральная миграционная служба), члена Общественной палаты Москвы Ольгу Кириллову, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

"Да, все так", - сказала Пенькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" об утверждении кандидатуры Кирилловой.

Назначить Кириллову предложила Общественная палата Москвы. Как сказал "Интерфаксу" зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов, Кириллова, "с одной стороны, генерал-майор и была главой ФМС России, а с другой стороны, будучи от ОП Москвы в рабочей группе при МГИК, голосовала за регистрацию ряда оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму в прошлом году". В Общественной палате Москвы Кириллова возглавляет комиссию по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям.

15 апреля кандидатуру Кирилловой рекомендовал назначить Центризбирком РФ. У ЦИКа в каждом регионе есть по две квоты - одну кандидатуру они предлагают исполнительной власти, другую законодательной, те в свою очередь обязаны назначить ее по предложению ЦИКа. Так, Мосгоризбирком наполовину формирует мэр, наполовину Мосгордума.

Вакансия во МГИКе образовалась после смерти бессменного председателя МГИК Валентина Горбунова. Новым главой Мосгоризбиркома стал Юрий Ермолов. Зампредом горизбиркома избран Дмитрий Реут.

Горбунов был назначен по квоте мэра от ЦИКа, поэтому новую кандидатуру также утверждает глава города.