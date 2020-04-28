Минздрав заявил о риске поражения коронавирусом мозга и центральной нервной системы

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Новый коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы (ЦНС), говорится в рекомендациях Минздрава по лечению этой инфекции.

"Установлено, что диссеминация (распространение - ИФ) SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга", - говорится в документе. Там также отмечается, что снижения обоняния у больного ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки.

Многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции нуждаются в дальнейшем комплексном изучении, констатировали в Минздраве.

Отмечается, что коронавирус SARS-CoV-2 предположительно является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом. Генетическая последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью SARS-CoV (вирус атипичной пневмонии) по меньшей мере на 79%.

Вирус попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей, а также желудка и кишечника, сказано в рекомендациях.

Ранее ученые сообщали, что вирус поражает не только легкие, но и другие органы, такие как сердце, почки и др.

Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2, фермент, циркулирующий во внеклеточном пространстве). "Рецепторы ACE2 представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС", - говорится в рекомендациях.

Однако, сказано в рекомендациях, "основной и быстро достижимой мишенью являются альвеолярные клетки II типа (AT2) легких, что определяет развитие пневмонии".

Также обсуждается роль CD147 проникновении SARS-CoV-2 в клетки. CD147 (басигин) - рекомбинантный белок человека из семейства иммуноглобулинов, экспрессирующийся на многих типах клеток, в том числе эпителиальных клетках, эндотелиальных и других.