Минздрав РФ призвал врачей разделять смерти "от коронавируса" и "с коронавирусом"

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России опубликовал новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса, в которых советует разделять смерти от COVID-19 и от сопутствующих заболеваний.

"При формулировке патологоанатомического диагноза следует дифференцировать: 1) Наступление летального исхода от COVID-19, когда COVID-19 является основным заболеванием (первоначальной причиной смерти); 2) Наступление летального исхода от других заболеваний, при наличии COVID-19 (диагностированной с применением методов амплификации нуклеиновых кислот), но без ее клинико-морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти", - говорится в рекомендациях.

Наиболее частым осложнением коронавируса является острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), отмечают в Минздраве. "Кроме того, зарегистрированы такие осложнения, которые также могут рассматриваться как непосредственная причина смерти: острая сердечная недостаточность; острая почечная недостаточность; септический шок; ДВС (нарушение свертывающей системы крови); полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем); вторичные бактериальные и грибковые инфекции", - отмечается в документе.

В этих же рекомендациях Минздрав предупредил, что новый коронавирус может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы. В документе, в частности, говорится, что снижение обоняния у пациента на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки.