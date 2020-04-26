От коронавируса впервые умер епископ РПЦ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в воскресенье от коронавируса, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле.

"Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", - рассказали в группе.

Епископ Вениамин стал первым архиереем Русской православной церкви, который стал жертвой COVID-19.

На протяжении восьми лет - с конца 2004 по конец 2012 года он был наместником монастыря - Курской-Коренной пустыни. Незадолго до своего освобождения от должности руководителя этой обители был возведен в сан епископа.

Ранее сообщалось, что из-за осложнений на фоне коронавируса умер настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) протоиерей Александр Агейкин.

В России за минувшие сутки был выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 по стране достигло 80 949.