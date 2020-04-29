Москвичам необходимо успеть продлить рабочий пропуск до 4 мая

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Продлить действие цифрового пропуска для поездок на работу в Москве с 30 апреля по 11 мая можно только один раз. Как пояснил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, сделать это необходимо не позднее 4 мая.

Соответствующая функция уже появилась на сайте nedoma.mos.ru.

"Важно понимать, что так можно будет сделать (продлить - ИФ) только с одним рабочим пропуском. До сегодняшнего дня на один телефон и один номер документа человек мог сгенерировать себе несколько пропусков. Сейчас эта опция убирается, человек должен выбрать, по какому пропуску ездить, и к нему либо привязать, либо перепривязать номер автомобиля, если это нужно, номер "Тройки", "Стрелки" или соцкарты", - сказал Лысенко.

Он уточнил, что те, кто имели право передвигаться без цифрового пропуска - владельцы различных удостоверений государственного образца, СМИ и ряда других категорий граждан, будут передвигаться в том же режиме, что и прежде.

"В случае, когда необходимо привязать номер "Тройки" или автомобиля, они используют соответствующую опцию на портале mos.ru, какая и была до этого. У них сохраняются те же буквенно-числовые коды, которые действовали ранее для передвижения на такси. Люди с удостоверениями как ездили, так и будут ездить", - добавил министр правительства Москвы.

Ранее стало известно, что действие пропускного режима для поездок по Москве продлевается по 11 мая.