Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

Москвичам необходимо успеть продлить рабочий пропуск до 4 мая

Москвичам необходимо успеть продлить рабочий пропуск до 4 мая
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Продлить действие цифрового пропуска для поездок на работу в Москве с 30 апреля по 11 мая можно только один раз. Как пояснил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, сделать это необходимо не позднее 4 мая.

Соответствующая функция уже появилась на сайте nedoma.mos.ru.

МоскваПропускной режим для поездок по Москве продлили до 11 маяЧитать подробнее

"Важно понимать, что так можно будет сделать (продлить - ИФ) только с одним рабочим пропуском. До сегодняшнего дня на один телефон и один номер документа человек мог сгенерировать себе несколько пропусков. Сейчас эта опция убирается, человек должен выбрать, по какому пропуску ездить, и к нему либо привязать, либо перепривязать номер автомобиля, если это нужно, номер "Тройки", "Стрелки" или соцкарты", - сказал Лысенко.

Он уточнил, что те, кто имели право передвигаться без цифрового пропуска - владельцы различных удостоверений государственного образца, СМИ и ряда других категорий граждан, будут передвигаться в том же режиме, что и прежде.

"В случае, когда необходимо привязать номер "Тройки" или автомобиля, они используют соответствующую опцию на портале mos.ru, какая и была до этого. У них сохраняются те же буквенно-числовые коды, которые действовали ранее для передвижения на такси. Люди с удостоверениями как ездили, так и будут ездить", - добавил министр правительства Москвы.

Ранее стало известно, что действие пропускного режима для поездок по Москве продлевается по 11 мая.

Проверка цифровых пропусков в Москве

8
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Пандемия коронавируса

Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19

Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19

Умер духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Пропускной режим для поездок по Москве продлили до 11 мая

Почти 8 тыс. пациентов в неинфекционных стационарах Москвы проверили на COVID-19

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве опустилась до 6-дневного минимума

Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

Москва подготовит временные госпитали на 10 тысяч коек

В Москве запретили отключать услуги ЖКХ должникам до конца года

Почти 500 пациентов с COVID-19 вылечились в Москве за сутки

Еще 67 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Еще 67 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');